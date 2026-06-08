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Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sol bek transferindeki ilk hedefi Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Álex Grimaldo. Sarı-lacivertlilerin transfer için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

  • Aziz Yıldırım'ın sol bek transferi için bir numaralı hedefi Bayer Leverkusen'den Álex Grimaldo.
  • Grimaldo, 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi maçta 14 gol ve 12 asist yaptı.
  • Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi, Serhou Guirassy ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Grimaldo için de çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla birlikte transfer gündemi de hareketlendi.

SOL BEK İÇİN HEDEF GRIMALDO

Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın sol bek transferindeki bir numaralı hedefi Bayer Leverkusen forması giyen Álex Grimaldo. Sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol yıldızı kadroya katmak için şartları zorlamaya hazırlandığı belirtildi.

AVRUPA'NIN EN DİKKAT ÇEKEN BEKLERİNDEN

Son yıllarda Avrupa futbolunun en istikrarlı sol beklerinden biri olarak gösterilen Grimaldo, hücum katkısıyla da öne çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmeyi başardı.

AZİZ YILDIRIM'DAN YILDIZ OPERASYONU

Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi, Serhou Guirassy ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin yanı sıra Grimaldo için de çalışma yürüttüğü iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istediği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Hücum gücüyle dikkat çeken Grimaldo, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi maça çıktı. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 12 asist yaparak toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı sol bek, Avrupa'nın en üretken savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Emir:

OOOOOOO HABER DOĞRUYSA AZİZ YILDIRIM GENE BAŞLADI SON TRANSFERİNİ YAPACAK,EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TÜRKİYEYE GELECEK FUTBOLCULARA.VALBUENA GİBİ OLMASIN.

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