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Ağayeri'nde hububat deposunda yangın: Büyük hasar

Ağayeri'nde hububat deposunda yangın: Büyük hasar
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Kırklareli Babaeski'nin Ağayeri köyünde bir üreticinin nohut ve kuru fasulye depoladığı alanda yangın çıktı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ve ürünler büyük hasar gördü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde hububat deposu ve paketleme alanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin desteğiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ağayeri köyünde bir üreticinin nohut ve kuru fasulye gibi ürünleri depoladığı ve paketleme yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere köy sakinleri su tankeri ile destek verdi. Yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu hububat deposu ve paketleme alanında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan ürün ve malzemeler de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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