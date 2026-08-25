Babaeski'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktör ve su tankerleriyle müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak geniş bir alana ulaştı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek amacıyla farklı noktalardan yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına köy sakinleri de büyük destek verdi. Köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarına yardımcı oldu. Ekipler ve vatandaşların yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında zarar gören alanın büyüklüğünün yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı