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Babaeski'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale çalışması başlatıldı.

Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale çalışması başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Çavuşköy Babaeski İtfaiye AFAD Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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