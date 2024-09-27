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Babadağ'da Mahsur Kalan Kedi AKUT Tarafından Kurtarıldı

Babadağ'da Mahsur Kalan Kedi AKUT Tarafından Kurtarıldı
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'daki kamp alanı yakınındaki bir uçurumda mahsur kalan kedi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Yerel halkın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, özel sistem kurarak kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'daki kamp alanı yakınındaki bir uçurumda mahsur kalan kedi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Babadağ kamp merkezi yakınlarında bulunan sarp kayalıklarda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu AKUT ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen AKUT Fethiye Ekibi kediyi mahsur kaldığı yerden alabilmek için özel sistem kurup uzun uğraş verdi. Kurdukları sistemle kedinin bulunduğu yere ulaşan ekipler, dikkatli ve özverili bir çalışma yürüttü. Sonunda sevimli kediyi bulunduğu yerden alan AKUT Fethiye Ekibi, kediyi sahibi İlsu Coştal'a teslim ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Yerel Haberler Fethiye 3-sayfa Yaşam Akut kedi

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