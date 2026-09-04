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Acılı Baba Yeşil'den Adalet Çağrısı: 'En Ağır Cezayı İstiyoruz'

Acılı Baba Yeşil'den Adalet Çağrısı: 'En Ağır Cezayı İstiyoruz'
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Abdullah Cevdet Yeşil, dava sürecinin sonuna kadar takipçi olacağını belirterek, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Yeşil, Yüce Türk adaletine güvendiklerini ve tüm ailelerin destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Abdullah Cevdet Yeşil, "Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olan Abdullah Cevdet Yeşil'in oğlu Adnan Göktürk Yeşil, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yapan acılı baba Yeşil, dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur. Sorumluluğu bulunan herkesin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur diye acılı baba Abdullah Cevdet Yeşil, "Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yavrularımızın ve ayla öğretmenimizin ilk duruşması gerçekleştirilecek. Biz de duruşmada ve mahkeme sonunda orada olacağız. Bu olayda sorumluluğu bulunan anne, baba ve diğer yetkililerin en ağır cezaları almasını istiyoruz. Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur. Tüm ailelerimizin ve milletimizin bu süreçte yanımızda olmasını, bizlere destek vermesini bekliyoruz. Bu olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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