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Baba ve oğlunu alacak verecek meselesi yüzünden öldüren zanlı tutuklandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutarak öldüren zanlı, tutuklandı. Zanlı, iş yerlerinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu baba olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı, cinayetin ardından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden baba ve oğlunu, iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32), aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Metin K. (42) tarafından iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğramış, Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İşlediği cinayetin ardından Korkuteli'ne geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Metin K. (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğul memleketleri Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlemiş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelip Gölhisar'da olayı gerçekleştirdikten sonra tekrar Korkuteli ilçesine kaçarken Tefenni ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Metin K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Ben onlara aracımı sattım. Borçlarının bir kısmını ödediler ancak geri kalan kısmını 6-7 aydır ödemeyerek beni oyalıyorlardı. En son canıma tak etti. Konuşmak için buraya geldim ancak olaylar bir anda gelişti. Olay anını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel burdur

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