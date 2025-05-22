Uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı oğlu ile tartışan baba, kendisini korumak amacıyla bıçakla oğlunu öldürdü. Mahkeme, ağır tahrik hükümleri uygulayarak babaya 15 yıl hapis cezası verdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu bağımlısı oğlunu tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren baba, ağır tahrik hükümleri uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ozan Kabuk (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumak istediği sırada oğlu Ozan Kabuk'u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından baba Ayhan Kabuk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba tutuklandı. Sanık hakkında açılan davada karar verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son kez kendisini savunan Kabuk, "Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyor. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti. Alkol almasını engellemek istedik. Bunun üzerine tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Ben de mutfaktan kendimi koruma amaçlı bıçak aldım. Amacım da sadece korkutmaktı. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçağı rast gele salladım, o da oğluma geldi, çok pişmanım, çok üzgünüm, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanık Ayhan Kabuk'u, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İcra müdür yardımcısı ve katibine rüşvetten suçüstü
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.