Baba Mahir Yılmaz: 'Oğlumun bir mezarı olsun, en azından gidip bir Fatiha okuyalım'

Elazığ'da üzerinden 3,5 yıl yıl geçen kayıp kuzenler davasında, baba Mahir Yılmaz, "Oğlumun kaybolmasının üzerinden 3,5 yıl geçti. Oğlumun bir mezarı olsun, en azından gidip bir Fatiha okuyalım. İçimiz biraz rahatlasın" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak 2023 tarihinde ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Daraltılmış baz raporunun ardından 2,5 yıl sonra operasyon"

Ardından ortada ceset bulunmadığı için dava açılamamış ve cezaevindekiler de serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine uzman ekip çağırıldı ve çalışma yapıldı. Daraltılmış baz raporunun ardından geçen yıl yeniden düğmeye basıldı. 16.09.2025 günü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeniden operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli Palu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucu 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın açılması ve mahkemenin görülmesi için dosyanın Yargıtay'da olduğu bildirildi. Yılmaz ailesi ise Tunceli'deki Gülistan Doku olayının ardından ümitlendi. Oğlunun cesedinin halen bulunmadığını dile getiren baba Mahir Yılmaz, "Devletin gücü herkese ve her şeye yetiyor. Adalet Bakanımız Akın Gürlek gerçekten bu konu üzerinde duruyor. Bize de yardım etmesini rica ediyoruz" dedi.

"Gülistan Doku olayıyla birlikte bizim içimize bir umut ışığı doğmuştur"

Oğlunun bir mezarını olmasını isteyen baba Mahir Yılmaz, "Oğlumun, kaçırılması ve öldürülmesi üzerinden 3,5 yıl oldu. Halen cesedi bulunamadı. Aklımızı ve sağlığımızı kaybettik. Tunceli'de ki Gülistan Doku olayıyla birlikte bizim içimize bir umut ışığı doğmuştur. Adalet bakanlığının bu konuya el atmasını rica ediyorum. Oğlumun kaybolması 3,5 yıl oldu. Kovancılar ilçesinde kırsal kesimde cesedi saklanmıştır. Halen bulunamadı ve 5 kişi halen tutuklu. 3 kişi yurt dışında firarda. Bunlar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını ve yargılanmasını rica ediyorum. Oğlumun bir mezarı olsun, en azından üzerine gidip bir Fatiha okuyalım. İçimiz en azından biraz rahatlasın. Adalet Bakanımız gerçekten bu konu üzerinde duruyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı