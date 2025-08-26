Baba Kızını Kurtarırken Hayatını Kaybetti

Baba Kızını Kurtarırken Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Emet Çayına düşen kızı için suya atlayan baba, kızı sağ çıkmasına rağmen akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, gözyaşlarını beraberinde getirdi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kızının Emet Çayına düştüğünü gören baba, peşinden suya atladı. Vatandaşlar tarafından kızı sağ salim çıkarılırken, Hüseyin Husten, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Köyü Emet Çayında meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü gördü. Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kızını kenarı itmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından kız, kenarı çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, Husten'in cansız bedenine kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikte buldu. Kızını kurtarmak isterken, canından olan babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.