Baba Kızını Kurtarırken Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kızının Emet Çayına düştüğünü gören baba, peşinden suya atladı. Vatandaşlar tarafından kızı sağ salim çıkarılırken, Hüseyin Husten, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Köyü Emet Çayında meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü gördü. Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kızını kenarı itmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından kız, kenarı çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, Husten'in cansız bedenine kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikte buldu. Kızını kurtarmak isterken, canından olan babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA