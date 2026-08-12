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Adıyaman'da Baba Oğul Kavgasına Polis Müdahalesi

Adıyaman'da Baba Oğul Kavgasına Polis Müdahalesi
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Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren olayda yaralanan olmazken, baba ve oğul polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da baba ile oğlu arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi valilik binası yakınlarında baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince baba ile oğluna müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda baba ile oğlu polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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