Adıyaman'da Baba Oğul Kavgasına Polis Müdahalesi

Adıyaman'da baba ile oğlu arasında çıkan kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi valilik binası yakınlarında baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince baba ile oğluna müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda baba ile oğlu polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı