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Baba Erkan Yıldırım, Kızlarının Ölümü Üzerine Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor

Baba Erkan Yıldırım, Kızlarının Ölümü Üzerine Sorumluların Cezalandırılmasını İstiyor
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarında oynayan çocukların arasına dalması sonucu iki kızını kaybeden baba Erkan Yıldırım, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 7 ay önce meydana gelen kazada 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına dalması sonucu 2 kızını kaybeden baba Erkan Yıldırım sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. (11 ) yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada G.Ş. (7), A.K. (7) yaralandı, Ada Yıldırım (7) ile kardeşi Zelal Yıldırım (11) ise hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü çocuğun babası bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

"Bu dava emsal olsun"

Olaya ilişkin yargı sürecinin Şubat ayında başlayacağını kaydeden ve kazada kızları Ada ile Zelal'ı kaybeden Baba Erkan Yıldırım, kazaya dair gözaltı yapılmadığını ileri sürerek aracı kullanan 11 yaşındaki çocuğun babasının yaklaşık 11 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Yıldırım, önümüzdeki ay görülmeye başlanacak olan davada kazaya sebebiyet veren çocuğunun babasının tutuklanmasını talep ettiklerini kaydederek kamuoyunun davaya kayıtsız kalmamasını beklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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