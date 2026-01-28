Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Soldan sağa sırasıyla: Rıza Akpolat, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara

DURUŞMADA İKİNCİ GÜN

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmanın 2'inci gününde, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili ve milletvekili katıldı.

"BU DAVALARI TARİHE NOT DÜŞMEK GEREKİYOR"

Duruşmada savunma yapan Adana Seyhan Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Oya Tekin, "Bu davaları tarihe not düşmek gerekiyor. Suçun unsurları açısından baktığımızda, kamu görevlisi diye geçen kişi benim. Seyhan Belediye Başkanı benim. Bana dair rüşvetle ilgili bir iddia yok, görüşmem de yok ama geliyoruz bakıyoruz, ben rüşvet alma suçundan yargılanıyorum. Ben 9 aydır Silivri'de cezaevindeyim. Bu durum, ülkemiz ve toplumumuz açısından çok önemli. Yeterli delil oluşmadan tutuklandım. Bunların toplamıyla lekelenme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayıldı bu iddianameyle beraber" dedi.

"ÖRGÜT LİDERİĞİYLE YARGILANAN AKTAŞ ÖZEL ARAÇ VE KORUMALARLA GELMİŞ"

Oya Tekin, "Ben, Adana'nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanıyım. Ben, buraya geldiğimde 13-14 aylık bir belediye başkanıydım. Ancak ben, 30-35 senelik te bir hukukçuyum. Bir hukukçu olarak meslek hayatım boyunca tarihi davalara her zaman dikkat etmişimdir. Burada özellikle iki hususu belirtmek istiyorum. Dün burada duruşmaya çıktık. Başkanlar olarak, tutuklular olarak geldik. Duruşma süresince basını takip etme, haber alma imkanlarımız yok. Aşağıya indikten sonra avukatlarımızla da görüşemiyoruz. Yemek meselesi keza öyle. 'Bir çay içebilir miyiz?' dedik; son derece insani ihtiyaçlar bunlar. Ancak bunların hiçbiri mümkün olmadı. Bütün bunları şöyle değerlendirmenizi istiyorum; savunma hakkı son derece kutsal bir haktır. Ben yıllarca, büyük bir inançla insanların hak arayışlarında savunma hakkının aracı oldum. Ancak kutsal savunma hakkını kullanırken, dün bir çay ya da bir kahve dahi alamadık. Dün basından öğrendim ki, örgüt liderliğiyle yargılanan Aziz İhsan Aktaş, özel aracı ve korumalarıyla duruşmaya gelmiş" diye konuştu.

"İFADEM BÜTÜNCÜL DEĞERLENDİRİLSEYDİ SON DERECE GERÇEKTİ"

İfadelerinin tutarlı olduğunun altını çizen Tekin, "İddianamede, HTS kayıtları delil oldu. İddianame savcısı delilleri değerlendiriyor. İddianamede, benim yapılan ihalelerden haberdar olmadığım söyleniyor. Böyle bir şey yok, iddianamede bana bir soru sorulmadı ki, cevabını vereyim. İddianamede, beyanlarımın kendi içerisinde tutarsız olduğu söyleniyor. Benim ifadem bütüncül şekilde dikkate alınıp değerlendirilseydi, ifadelerim son derece gerçek ve olayların aydınlatılmasına yönelikti" ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET ALDIĞIM İÇİN DEĞİL ALMADIĞIM İÇİN BURADAYIM"

Sanık Tekin, savunmasının devamında, "Ben, cezaevi şartlarında, bilgisayar ve kaynak sıkıntısıyla bu davaya bu kadar hazırlanabildim. Benim koğuşumdan en az 3 kişi, buradan kurtulmak için birilerinin isimlerini vererek itirafçı vasfıyla tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş, Seyhan Belediyesi ile hesaplaşması için benim adımı verdi. 8 ay çok büyük dert. Bir şüphe olmaksızın tutukluyum. Aziz İhsan Aktaş'ı, seçim sonrası ziyaretlerde tanıdım, tebrik etmek için gelmişti. İlk önce, 'kadın belediye başkanı olmaz, sonra bu kadın olmaz, ardından, bu kadınla biz ne yapacağız?' oldu. Benim işimi yapamaz hale getirmeye çalıştılar. Bütçe yoktu, müdürlerin elinden tahsis edilen telefonları topladım. Belediyeye her gün hacizler gelmeye başlamıştı. 'Makam haczedeceğiz' dediler, ben de, 'sokaklar benim makamım' dedim. Benim siyaset hayatımı bitirmek istediler. Yaptığım işi kendi paramla değil, Seyhan Belediyesinin kaynaklarıyla yaptım. Rüşvet aldığım için değil, rüşvet almadığım için buradayım. İstediklerini yapsaydım, bugün burada olmazdım. Aziz İhsan Aktaş'ın tutuklandığını haberlerden öğrendim. O dönem haberleri takip eden Seyhanlı bazı vatandaşlar, Aktaş ile ihale yapmadığım için beni tebrik etti" dedi.

"İDDİANAMEDE 2022-2023 YILI VAR BEN, 2024 YILINDA SEÇİLDİM"

İddianamedeki suçlamalara değinen Oya Tekin, "Ben Seyhan Belediye Başkanıyım. Eşim Adana'da serbest çalışan bir avukattır. Eşim Ankara'ya gidip Aziz İhsan Aktaş'la görüşüyor. Aziz İhsan Aktaş'ın belediyeden alacağı var, ancak bu alacağını tahsil edemiyor. 'Bunu alamıyoruz' diyor. Sonrasında para istiyor ve iddiaya göre bir milyon doları eşime veriyor. Burada birtakım siyasilerden de bahsediliyor tabii. Suçum bu. Pardon, isnat edilen suç bu. Ne Aziz İhsan Aktaş benimle görüştüğünü söylüyor, ne orada benimle ilgili bir konuşma var, ne de beyanlarda benim adım geçiyor. Buna rağmen, parantez içinde iddianameye dahil ediliyorum. Peki suç ne? Rüşvet almak. İddianamede sadece 2022-2023 yılları yer alıyor. Ben 31 Mart 2024 tarihinde seçildim. Dokuz aylık bir tutukluluk süresinden bahsediyorum. İddianamede yapılan ödemelerden söz ediliyor. Savcı, 220 milyon TL tespit edildiğini söylüyor. Oluşan kanaate bakın: 'Oya Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, bu tutar belediyenin toplam alacağının yüzde 10-11'ine denk geliyor' diyor Sayın Savcı. Soruyu normalde siz sorarsınız ama burada ben bir soru sormak istiyorum: Bu yüzde 10-11 nedir? Ben bunu bilmiyorum. Yeterli şüpheyi ve kanaati oluşturan gerekçeye bakın. Tamamen kişisel hisler, duygular ve yorumlardan ibaret. Bunun cevabını gerçekten almak istedim. Çünkü ben hala bunu kendime dahi açıklayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN BELEDİYEDE BAĞI YOK"

Savunma sırasında mahkeme başkanı sanığa, "Eşinizin belediyede bir bağı var mı?" şeklinde sorusuna sanık Oya Tekin, Hayır, öyle bir şey yok" şeklinde yanıtladı.

Duruşmaya, 1 saat ara verildi. Aranın ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

