Azez'de beklenen askeri operasyonlara destek gösterisi - Haberler

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Azez'de beklenen askeri operasyonlara destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Azez'de beklenen askeri operasyonlara destek gösterisi Suriye'nin Azez şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

- Azez'de beklenen askeri operasyonlara destek gösterisi

AZEZ - Suriye'nin Azez şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik yaşanacağı tahmin edilmişti. Suriye'nin Azez şehrinde halk, beklenen askeri operasyonlar için Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bir araya geldi. Gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, Tel Rıfat şehri ve kırsalı, Münbiç ve kırsalı, Rakka ve Hassa kırsalını PKK terör örgütünden kurtarmak için Suriye ve Türkiye bayrakları ile tezahürat yaptı.

Katılımcılardan Shahham Al-Arfadi, düzenlenen gösterinin Tel Rıfat şehrini kurtarmak için askeri operasyonların hızlandırılmasına katkı sağladığını belirterek, gösteride yerlerinden edilmiş 200 binden fazla insanın geri dönmesi çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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