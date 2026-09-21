Azerbaycan'da Mehdiyev ve Emirov'un davasında hazırlık duruşması Bakü'de yapıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin eski Başkanı Ramiz Mehdiyev ve eski yardımcısı Eldar Emirov'un çeşitli suçlamalarla yargılandığı davanın hazırlık duruşması, Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da iktidarı zorla ele geçirmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin eski Başkanı Ramiz Mehdiyev ve eski yardımcısı Eldar Emirov'un yargılanmasına başlandı. Mehdiyev ve Emirov'un çeşitli suçlamalarla yargılandığı davanın hazırlık duruşması bugün Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Hakim Murad Aslanov'un başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların kimlik bilgileri doğrulandı, kendilerine yasal hak ve yükümlülükleri anlatıldı. Mahkeme tarafından sanıkların savunma haklarını ve diğer usul güvencelerini kullanabilmeleri için gerekli şartların sağlandığı bildirildi. Mahkemenin kararıyla ceza dosyası yargılama aşamasına alındı.

Ramiz Mehdiyev, 1995-2019 yıllarında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı, 2019-2022 yıllarında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından Ekim 2025'te hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mehdiyev'e, devlet iktidarını zorla ele geçirmeye yönelik eylemlerde bulunma, devlet ihaneti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamaları yöneltildi. Mehdiyev hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilirken, Şubat 2026'da bu tedbirin süresi 4 ay daha uzatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı