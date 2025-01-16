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Azerbaycan Askerleri Kış Tatbikatı-2025 İçin Türkiye'ye Geçiş Yaptı

Azerbaycan Askerleri Kış Tatbikatı-2025 İçin Türkiye'ye Geçiş Yaptı
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Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Dilucu Sınır Kapısı'ndaki Hasret Köprüsü'nde Türk askerleri tarafından karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın önemine vurgu yaptı.

Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Dilucu Sınır Kapısı'ndaki Hasret Köprüsü'nde 5. Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin Türk askerleri tarafından karşılanması ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "'Tek millet, iki devlet' anlayışımızla 'tek yürek, tek bilek, tek yumruk' olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü'nde 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı" denildi.

MSB tarafından paylaşılan görüntüde, iki ülkenin askeri personelleri tarafından Dilucu Sınır Kapısı'ndaki Hasret Köprüsü'nde gerçekleştirilen bayrak devir teslim törenine ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçların Iğdır'a geçiş anlarına yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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