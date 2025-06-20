Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Haber Videosu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan zeytinlik yangınına, arazözler, itfaiye ekipleri ve havadan sekiz söndürme aracı müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ayvalık'ta zeytinlik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mutluköy Mahallesi Kilisetepe mevkiinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mutluköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarıyla kaplı Kilisetepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri ve iki amfibik söndürme uçağı müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü bölgede, ekipler yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Arda Güler! 9 yaşındaki Yiğit Ali, büyüleyici yeteneğiyle Fenerbahçe altyapısına davet edildi

9 yaşındaki minik yetenek 300 kişi arasından Fenerbahçe'ye seçildi
İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ve Avrupa ülkeleri arasında kritik zirve
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.