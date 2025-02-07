Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Ayvalık genelinde operasyonlarını aralıksız sürdüren Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptıkları ilk operasyonda; İ.B. isimli şüpheli uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanırken, bu kişinin uyuşturucu madde sattığı F.S isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin suçüstü yaptıkları İ.B isimli şüphelinin üzerinde, aracında, ikametinde ve beraber işbirliği yaptığı belirlenen Ş.G isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; toplam 321 adet uyuşturucu hap, 5 adet yivsiz ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 465 lira ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekiplerinin yaptıkları ikinci bir operasyonda ise, F.T isimli şüphelinin üzerinde, işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1.094 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. çıkarıldığı adliyede yapılan duruşmada serbest bırakılırken, İ.B. ve S.G. ile ikinci operasyonda yakalan F.T. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR