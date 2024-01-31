Ayvalık'ta Poyraz Fırtınası Tekneleri Batırdı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bazı tekneler battı ve deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımı başta olmak üzere hayatı olumsuz yönde etkiledi. Poyraz fırtınası nedeniyle Ayvalık'ta bazı tekneler battı.
Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı küçük balıkçı tekneleriyle bir yat batarak zarar gördü. Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri iptal edildi.
Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının da artması bekleniyor. - BALIKESİR