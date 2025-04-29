Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Ayvalık'ta Özel Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı

Ayvalık'ta Özel Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Setur Marina'da demirli bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Setur Marina'da demirli özel bir teknede çıkan yangın, İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden marina çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu teknede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ihtimal bir facia önlenmiş oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.