Ayvalık'ta ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 3088 Sokak No: 7 adresinde bulunan bir evin mutfağında meydana gelen küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; ocakta unutulan yemek nedeniyle yoğun duman oluşurken, ihbar üzerine olay yerine Ayvalık Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı.

Mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı