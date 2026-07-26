Haberler

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den 35 DCV 115 plakalı motosikletiyle Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'na gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Cunda'da bir otelde çalışan eşiyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın ardından eşinin otelden ayrılması üzerine motosiklet sürücüsü de hızla yola çıktı.

Bu sırada karşı yönden gelen B16 SAE 97 plakalı bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sabah saat 03.45 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş