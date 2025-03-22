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Ayvalık'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Ayvalık'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 eve ve bir resmi kuruma girerek hırsızlık yapan S.Ç. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık teşebbüsünde bulunduktan sonra gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 3 ev ve bir resmi kuruma girerek hırsızlık yapan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın yazlık villalarının bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde 3 ayrı eve girerek, değerli ziynet ve eşyalar çaldığı belirlenen bir kişi Ayvalık Polisi tarafından takibe alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince teknik takibe alınan S.Ç. isimli şahıs, Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada, polis ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yasal işlemlerin ardından Ayvalık Adliyesi'ne çıkarıldı.

Adliyede yapılan duruşmanın ardından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü; ilçede suç ve suç unsurlarının yanı sıra mala ve kişilere yönelik işlenen suçlara karşı yapılan mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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