Ayvalık'ta 55 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin hareket halinde olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen bölgeye TCSG-61 isimli sahil güvenlik gemisi ile KB-4510 isimli sahil güvenlik botunu bölgeye gönderdi. Midilli Adası'na doğru ilerlerken durdurulan lastik bottaki 55 göçmen yakalanarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi. Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR