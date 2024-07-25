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Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmek isteyen 11'i çocuk 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla gitmek isteyen 11'i çocuk 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Yapılan çalışma ile lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollara geçmek kullanılan lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 30 düzensiz göçmen Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir Ayvalık Göçmen Çocuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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