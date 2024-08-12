Ayvalık'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu hemen harekete geçerek, Midilli Adası'na doğru giden lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisindeki yakalanan 15 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BALIKESİR