Ayvalık'ta 11 düzensiz göçmen ve 6 çocuk kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 11 düzensiz göçmen beraberindeki 6 çocuk kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçti ve bölgeye KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu'nun gönderildi.

Ege Denizi üzerinde sürüklenmekte olan lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 11 düzensiz göçmen beraberinde 6 çocuk kurtardı.

Kurtarılan göçmenler Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR