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Ayvalık açıklarında mahsur kalan 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve Çıplak Ada üzerinde mahsur kalan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik birimlerinin koordineli çalışma ile kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan ve Çıplak Ada üzerinde mahsur kalan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik birimlerinin koordineli çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada üzerinde tespit edilen düzensiz göçmen grubuna müdahale edildi. Çalışmaya, "TCSG-905" ve "KB-4510" botları ile Sahil Güvenlik Dalış Timi de destek verdi.

Yoğun çaba sonucunda, ada üzerinde mahsur kalan 27 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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