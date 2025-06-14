Ayvacık'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, saat 20.30'da Çamköy köyünde başladı ve çok sayıda orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ayvacık'ta tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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