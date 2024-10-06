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Ayvacık'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ayvacık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 15.08 sıralarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 52.08 kilometre açığında ve 24.16 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ayvacık'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa

Ege Denizi Çanakkale 3-sayfa Ayvacık Deprem Dünya

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