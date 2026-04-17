Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na nakledildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapatılması kararlaştırıldı. Öğrenciler, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'na nakledilerek ikili eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürecek.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle, 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAHRAMANMARAŞ

