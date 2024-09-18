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Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki bir gösteride ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi incelemesi tamamlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Eygi'nin uzak mesafeden hedef alındığı ve vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulunduğu belirlendi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze'de soykırım saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgede binlerce insan hayatını kaybederken yaralılar tedavi edilecek hastane bulamıyor.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

VÜCUDUNDA 6 ADET YABANCI METALİK CİSİM BULUNDU

Barut izi yok, uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı. Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

İnsan Hakları Batı Şeria Filistin 3-sayfa İsrail Otopsi Hukuk Dünya İzmir Gazze

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