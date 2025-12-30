Ayşe Tokyaz cinayetinde savunma yapan tutuklu sanık Cemil Koç: "Esra kapının önüne geldiğinde, Ayşe vefat etmişti"

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davası 2'inci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cemil Koç, "Olay, Esra ile Ayşe'nin görüştükten 15-20 dakika sonra oldu. C.A. ve Esra kapının önüne geldiğinde, Ayşe vefat etmişti. Ondan çok panik yapmıştım" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin katil zanlısı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık dün, ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları, müşteki Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeş Esra, anne Halime ile baba Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Bugün görülen celsede, diğer sanıkların savunmaları ile devam ediliyor.

"Esra kapının önüne geldiğinde, Ayşe vefat etmişti"

Duruşma, dün savunma yapan sanık Cemil Koç'un yargılanmasına çapraz sorguyla devam edildi. Hakimin arabasında ele geçirilen kanlı atlet ve diğer eşyalara ilişkin sorusuna sanık Koç, "Atlet ve şort vardı arabamda sanırım. Öğlen benzinliğin olduğu bölgede dolaştık. Birden fazla tişört, 4-5 adet atlet aldım. Ayrıca benim, benzinliğe attığım tişört eski ve lekeli bir tişörtü. Kan lekesi yoktu ola ki vardı, o da darp sırasında da olmuş olabilir iğne ucu kadar bir şeydir, bu da hayatın olağan akışına uygundur. Bu tişörtü çöpe atmamda ki neden, hiç yaşamadığım bir olaydı, ister istemez terledim o yüzden de çöpe attım. Olay, Esra ile Ayşe'nın görüştükten 15-20 dakika sonra oldu. C.A. ve Esra kapının önüne geldiğinde, Ayşe vefat etmişti. Ondan çok panik yapmıştım. Sonrasında, Uğur abiyi aradım, 'sana ihtiyacım var, başımda bir sıkıntı var. Acil' dedim. Uğur abi sürekli bana soru soruyordu. Ben de ona, daha sonra anlatacağımı söyledim. Uğur abi evden içeri girmedi, bende aşağı indim. Valizi araca koydum. Sonrasında Uğur abiyi aldım, eve geçeriz konuşuruz sandım ama eve gelmedi. Belki de şüphelendi. Arabanın anahtarını N.E.'ye verdim. Kendisini taksici olarak biliyorum, meyhanede buluştuk. Bavulu birilerine gömdürsün diye ona verdim. Uğur abi ben geldim dediğinde ben valizin içine koydum Ayşe'yi, bunu anlatmaktan hoşlanmıyorum. Bunu Uğur abi görmedi. Uğur abiye valizi verirken bana 'bayağı da ağırmış' dedi. Uğur beni bırakıp gidince aklıma N.E. geldi. Ben de onu arayıp meyhaneye gittim. N.E.'ye olayı anlattım. N.E.'ye bavulu almasını, birilerine gömdürmesini, içinde tarihi eser olduğunu söyledim. İlk başta kabul etmedi. Sonrasında bekle belki birilerini buluruz dedi. Sonrasında gittim Uğur abiyi geri aldım eve geçeriz konuşuruz sandım ama eve gelmedi. Belki daha sonra şüphelendi" ifadelerini kullandı.

"Ben araba için Cemil'in yanına gittiğim de aşırı derece kokain çekmiş gibi bir hali vardı"

Duruşmada, zanlı Cemil Koç'un 'Uğur abi' dediği, akaryakıt istasyonu sahibi tutuklu sanık Oğuz Kula da savunma yaptı. Cemil Koç'un ifadelerine katılmadığını belirten tutuklu sanık Kula, "Ben benzinlikte bir şeyler hissettim. Bunu da Cemil'e söyledim. Valizi Cemil'in istediği kişiye teslim ettim. Ben, dini nikahlı eşimden uzaklaştırma almıştım, eve gidemiyordum. Bu yüzden akaryakıt istasyonunda kalıyordum. Cemil bana bir konum attı, ben de gittim. Bu konuma ilk kez gitmiştim. Cemil geldi, bana arabamı park etmemi istedi. Ben anlamadım, bana valizleri verdi. Kendi arabasını kullanmamı istedi. Arabanın anahtarını verdi. Biz beraber onun arabasına bindik, henüz hareket etmeden ben ona, 'neden ben senle geliyorum, benim arabam burada' dedim. Sonrasında ikimiz de kendi akrabalarımızla bir yere gittik. Kahvaltı yaptık. N.E.'yi ben hiç tanımadım. Birbirimizi ilk defa polis merkezinde gördük. Ben araba için Cemil'in yanına gittiğim de aşırı derece kokain çekmiş gibi bir hali vardı" dedi.

Bu sırada Cemil Koç, Oğuz Kal'a, "sus" diye bağırdı.

Bunun üzerine sanık Kal, savunmasının devamında, "Cemil'in bana yönelik suçlamalarını kesinlikle kabul etmiyorum. Dini nikahlı eşim benim paramı aldı. Ben de onunla tartışınca, uzaklaştırma aldırdı benim için. Dini nikahlı eşim o zaman polis tarafından aranıyordu. Cemil'le de, eşimin aranması ile ilgili işlem sırasında tanıştık. Tanıdığım bir adliye personelinden rica ettim. Personelin ismini hatırlamıyorum. Esra'nın paylaştığı video kaydı kesilmiş ve oynanmıştır, videonun incelenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma sırasında, sanık Oğuz Kula'nın avukatı savunma yaptığı sırada, zanlı Cemil Koç, "Avukat bey benden bahsederken zanlı diye hitap etmesini kabul etmiyorum" dedi. Avukat ise, "iddianamede böyle diyor" ifadesini kullandı.

Duruşma, yarım saatlik ara sonrası diğer tutuklu sanık İlker Umut Oğuz'un savunması ile devam ediyor. - İSTANBUL