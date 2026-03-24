Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savunma yapan polis memuru sanık: "Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım"

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 2'inci duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan polis memuru sanık N.Ç., "Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Arslan'ın varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" dedi. Duruşmaya ara verildiği sırada, Esra Tokyaz, sanık Cemal Arslan'a saldırmak istedi. Araya müşteki avukatları girdi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki kardeşler Kadir ve Kübra Tokyaz'da duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tokyaz'ın ifadesini Cemil Koç ile paylaşan polislerin dosyası birleştirildi

Duruşmada, Esra Tokyaz'ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.'nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları, ağır ceza mahkemesindeki cinayet davasıyla birleştirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.

"Cemil Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm"

Duruşmada, dava dosyası Asliye Ceza Mahkemesinden birleştirilen tutuklu sanık polis memuru Z.B., "Diğer mahkemede vermiş olduğum ifadeleri tekrar ediyorum. Cemil Koç'u tanımıyordum. N.Ç. isimli sanık sayesinde tanıdım 15 Temmuz öncesi. Adli mukayyette büro personeli olarak çalışıyorum. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. 12 Temmuz günü N.Ç., bana bir şahısla ilgili çalışma yaptıklarını ve sistemden sorgulamamı istedi. Talep edilen bilgiyi sorgulamam için bana Cemil Koç'un T.C. kimlik numarası WhatsApp üzerinden iletildi. Ben de mesaj yoluyla şahsın son karışmış olduğu olay özetini gönderdim. Ekranda Cemil Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm. Bu suç, asayişe müessir bir olaydı. Olay özetinin tamamına bakmadım. Emniyet ifademde, olay özetine bilerek bakmadığımı ısrarla söylesem de, orada ki amacım çıkış saatim olduğu için ekrana bakamayacak olmamı belirtmiş olmamdı" ifadelerini kullandı.

Tokyaz'dan sanığa: "Suç olduğunu bile bile mi yaptın terbiyesiz"

Dosyası birleşen bir diğer polis memuru sanık N.Ç. ise savunmasında, "Birleştirme kararını kabul etmiyorum. Birleştiğimiz dosya, bir cinayet davası. Yaptığım şeyin yanlış olabileceğini düşünmedim. Cemil Koç ifadeden hemen sonra Esra'yı aradı ve 'ifaden elimde' dedi.

Bu sırada müşteki Esra Tokyaz sanık N.Ç.'ye, "Suç olduğunu bile bile mi yaptın terbiyesiz" dedi. Bunun üzerine mahkeme Başkanı Tokyaz'ın salondan çıkarılmasını istedi. Polisler Esra Tokyaz'ı salondan çıkardığı sırada Tokyaz polislere bağırdı.

"Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım"

Gerginliğin sona ermesinin ardından Savunmasına devam eden sanık N.Ç., "Bu olayla ilgili haberleri sosyal medyada gördüm. Ekrandaki bilgileri Cemil Koç'a attım. Cemil'in sonradan firari olduğunu öğrendim, arayıp, karakola ifade vermesini istedim. Cemil'in cezaevinde yattığını, uyuşturucu kullandığını biliyordum. Başka suçu var mı bilmiyordum. Beni arayınca 'suç mu işledi acaba' diye düşündüm. Bu konuyla ilgili sanık Z.B.'yi aradım. Bir süre sonra ismini hatırlamadığım biri bana bir yerde bavul verdi, içerisinde önemli bir şey olduğundan bahsetti. Cemil bana, Ayşe ile 3 aydır nişanlı olduğundan bahsediyordu. Cemil ayrıca bana, Ejegül isminde nişanlısından da bahsetmişti. Bir gün Havalimanından Ayşe ile geldiklerinde, ben Ayşe'yi Ejegül sandım. Sonrasında Cemil bana Ejegül ile alakalı bir şeyler söyledi. Bende araştırma yapınca kadının Özbek olduğunu ve öldüğünü öğrendim. Ölüm haberlerini duyunca Cemil'den şüphelendim. Başka bir kişinin bilgisiyle POLNET sistemine girmedim. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiğim ifadem yanlıştır. Cemil Koç'un bana polnet sorgusu yaptırıp, yaptırmadığını tam net hatırlamıyorum. Sadece Cemil Koç'u tanıyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum. Zaten Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Arslan'ın varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" şeklinde konuştu.

Sanık ile Tokyaz arasında gerginlik

Duruşmaya mahkeme tarafından ara verildiği sırada, Esra Tokyaz, sanık Cemal Arslan'a saldırmak istedi. Araya müşteki avukatları girdi. Bunun üzerine Cemal Arslan ise, "Ambulans çağırın, darp raporu alacağım" dedi. İzleyiciler ve taraflar salondan çıkarıldı. Aranın sona ermesiyle duruşma, müşteki avukatlarının sanık N.Ç.'ye soruları ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı