Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazının ardından Barım cezaevine çıkmadan yeniden tutuklama kararı çıktı.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNCE TAHLİYE KARARI VERİLDİ SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Gezi eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında bugün tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazının ardından Barım cezaevine çıkmadan yeniden tutuklama kararı çıktı.

Ayşe Barım önce tahliye edildi ardından yeniden tutuklandı

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında tahliye kararı verilen Ayşe Barım, savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın yorumu
img

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Ünlü oyuncu yıllar sonra her şeyi anlattı
Gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan belediye başkanı serbest bırakıldı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kuveyt'te 9 bin 464 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Ülkede binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.