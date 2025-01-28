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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
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Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerden peş peşe tepkiler

Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerden peş peşe tepkiler
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok siyasetçi, sosyal medya hesaplarından 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' paylaşımı yaparak Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN AYŞE BARIM TEPKİSİ

Barım'ın tutuklanmasına ilk tepkiler de gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından " Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

İmamoğlu'nun paylaşımının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında olduğu siyasetçiler X hesapları üzerinden tutuklama kararına "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." sözleriyle tepki gösterdiler.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

vay imamın oğlu vaaay imamın vefa lı oğulları

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