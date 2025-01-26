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Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada "11 kişilik gözaltı listesi" iddiası

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Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmanın, Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 kişilik gözaltı listesinin bulunduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı olaylara planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu belirlendi.

İFADESİ HENÜZ ALINMAYAN OYUNCULAR ÇAĞRILACAK

Barım'ın ajansıyla anlaşması bulunan ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

SORUŞTURMA AYRINTILI BİÇİMDE GENİŞLETİLECEK

Bu arada soruşturmanın, şüpheli Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 kişilik gözaltı listesinin bulunduğu iddia ediliyor

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barım hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

OSMAN KAVALA, MEHMET ALİ ALABORA...

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

NEJAT İŞLER DE İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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