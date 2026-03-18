Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart Cumartesi günü dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'ye ait olan eve silahla ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASTI

Polis ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde gece saatlerinde saldırıyı şahsın eski kız arkadaşı Yağmur A'nın (42) gerçekleştirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından Yağmur A. evinde olayda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALACAK-VERECEK İDDİASI

Pompalı tüfekle erkek arkadaşının evine ateş eden Yağmur A.'nın beraber oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları ve ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

EVDEN PİJAMAYLA ÇIKTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı