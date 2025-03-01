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'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur hayatını kaybetti

'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur hayatını kaybetti
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1990'lı yılların popüler dizilerinden 'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur 55 yaşında hayatını kaybetti. Baytimur'un vefatını duyuran meslektaşı, "Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep" dedi. Bir süredir kanser tedavisi gören Baytimur'un ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Televizyon dünyasında önemli projelere imza atan ve kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Erhan Baytimur 55 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 1990'lı yılların popüler dizilerinden "Aynalı Tahir" ile tanınan yönetmenin vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur hayatını kaybetti

"İYİLER HEP ERKEN GİDİYOR"

Acı haberi "Siyah Kalp" dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu paylaştı. Saraçoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Erhan Baytimur'u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90'lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep…" ifadelerini kullandı.

'Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur hayatını kaybetti

ERHAN BAYTİMUR KİMDİR?

1970 Malatya doğumlu olan Erhan Baytimur, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu. 1998 ile 2001 yılları arasında 158 bölüm süren "Aynalı Tahir"i yöneten Baytimur'un bilinen dizi projeleri arasında Kadir İnanır'lı "İpsiz Recep" "Aşkına Eşkıya", "El Gibi" ve "Deli Divane" de var. 2017'de "Bordo Bereliler Suriye", 2018 yılında "Bordo Bereliler 2: Afrin" film serisinin, 2019'da da "Çat Kapı Aşk" filminin yönetmenliğini yaptı. Erhan Baytimur, 2007 yılında senarist Ayça Baytimur ile evlendi. Temmuz 2018 yılında boşandı. Baytimur'un Alya adında bir kız çocuğu vardır.

Yönetmen :

2019 – Çat Kapı Aşk (Sinema Filmi)

2018 – Kerbela (Sinema Filmi)

2018 – Bordo Bereliler 2: Afrin (Sinema Filmi)

2017 – Çat Kapı Aşk (Sinema Filmi)

2017 – Bordo Bereliler Suriye (Sinema Filmi)

2010 – 2013 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2009 – 2010 – İstanbul'da Aşık Oldum (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (TV Dizisi)

2008 – Yürek Yarası (TV Filmi)

2007 – Memleket Hikayeleri – Hey Onbeşli (TV Filmi)

2007 – El Gibi (TV Dizisi)

2007 – Töre (TV Filmi)

2007 – Bez Bebek (TV Dizisi) (İlk 5 bölüm)

2007 – Aman Doktor 2 (TV Filmi)

2007 – Beyköylü Ali Bey (TV Filmi)

2006 – Bir Dalda İki Kiraz (TV Filmi)

2006 – İyi ki Varsın (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (TV Dizisi)

2005 – Şanslı Bebekler (Yarışma Programı)

2002 – Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (TV Dizisi)

1994 – Pamuk İpliği (TV Dizisi)

1991 – Rüyamı Çektim Ve Müzik Ekledim (Kısa Film)

Yapımcı:

2004 – Eve Ne Lazım (TV Dizisi)

2003 – Sınırlı Aşk (TV Dizisi)

2002 – Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (TV Dizisi)

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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