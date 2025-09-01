AYM, Rabia Naz'ın soruşturmasının özensiz yürütüldüğüne hükmetti! 350 bin lira tazminat ödenecek

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AYM, Rabia Naz'ın soruşturmasının özensiz yürütüldüğüne hükmetti! 350 bin lira tazminat ödenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Rabia Naz Vatan'ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın özensiz yürütüldüğünü belirten AYM, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

AİLEYE 350 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

3-1 önde olmak bile kurtarmadı! Ali Koç'a taraftardan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.