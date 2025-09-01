AYM, Rabia Naz'ın soruşturmasının özensiz yürütüldüğüne hükmetti! 350 bin lira tazminat ödenecek

Rabia Naz Vatan'ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın özensiz yürütüldüğünü belirten AYM, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

AİLEYE 350 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın "özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği" gerekçesiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, Vatan'ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.