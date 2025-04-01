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Ayı, Van'da 20 Keçiyi Telef Etti

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Van'ın Çatak ilçesinde bir ayı, ahıra girerek 20 keçiyi telef etti. Olay sonrası hayvan sahibi Hüseyin Tuman büyük bir şok yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.

Ahıra giren ayı 20 keçiyi telef etti

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde dün gece ahıra giren ayı, 20 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tuman'a ait ahırın toprak damını delerek içeri giren ayı, 18 oğlak ve 2 keçiyi telef etti. Sabah ahırına giren Tuman, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Olayın şokunu atlattıktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

Ayı, Van'da 20 Keçiyi Telef Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK - 3.Sayfa
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