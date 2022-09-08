Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı 3. Sayfa Haberleri Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü. Ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan çobanı köpekler kurtardı BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü. Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Arka'nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Arka'nın ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtulduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Remzi Burulday Karlıova Bingöl 3. Sayfa Haberler

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