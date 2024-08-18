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Aydos Ormanlarında piknikçilere dronlu ve UTV'li denetim

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanlarında piknik yapanları havadan dron ile karadan da UTV araçları ile denetliyor. Ormanlık alanda mangal yapan piknikçilere idari para cezası uyguladı.

Aydos Ormanlarında piknikçilere dronlu ve UTV'li denetim

İSTANBUL - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanlarında piknik yapanları havadan dron ile karadan da UTV araçları ile denetliyor. Ormanlık alanda mangal yapan piknikçilere idari para cezası uyguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları İstanbul polisini teyakkuza geçirdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı. Sultanbeyli polisi, ormanlık alanlardaki piknik yasağını dron ve UTV araçları ile denetliyor. Aydos Ormanlarında denetimlerine devam eden polisler, piknikçilere göz açtırmıyor. Yangın ve asayiş olaylarında kullanılmak üzere Türkiye'de ilk kez Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü envanterine giren arazi aracı UTV'li denetimler, polis dronu ile de destekleniyor.

Piknikçilere 2 bin 52 TL ceza

Bu çerçevede yapılan denetimlerde Aydos Ormanlarında piknik yapan ve mangal yakan kişiler yakalandı. Polis ekipleri kişileri sorgulayarak, gerekli uyarılarda bulundu ve kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası uyguladı. Mangalla yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ormanlara giriş yasağı devam ediyor

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki ormanlık alanlarda hasarlar oluşturan yangınların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştı. Buna göre, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklamıştı.

UTV araçları Türkiye'de ilk kez Sultanbeyli'de kullanıyor

Öte yandan, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, orman yangınları gibi arazilerdeki asayiş vakalarına müdahale etmek üzere envanterine altı kişilik UTV araçları da eklemişti. Türkiye'de ilk kez bir polis teşkilatında bu özelliklerde bir araç Sultanbeyli'de kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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