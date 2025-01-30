İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü köprü altında devrildi.

MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

4 ÖLÜ, 19 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.