Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetaminle yakalanan 1 şahıs tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Nazilli

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken, şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı