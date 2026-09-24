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Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetaminle yakalanan 1 şahıs tutuklandı

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Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetaminle yakalanan 1 şahıs tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin çalışmasında 1 şahıs yakalandı; şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Nazilli

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken, şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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