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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi tespit edildi; 467 banka hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, suçta kullanıldığı belirlenen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 40 şüphelinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan analizlerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir olmak üzere 14 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 35 erkek ve 5 kadından oluşan 40 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

467 banka hesabına tedbir kararı

Operasyon kapsamında şüphelilere ait suçta kullanıldığı tespit edilen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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