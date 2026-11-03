Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor; hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçuna yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen 40 şüphelinin banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan analizlerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen 40 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin adresine baskın yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 harddisk ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı

Uçak kazasında acı detay! Milyoner iş insanı ve ailesi de öldü
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Erdoğan'dan 8 yıl sonra gerçekleşen ziyarette "nükleer santral" imzası
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...