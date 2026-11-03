Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçuna yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen 40 şüphelinin banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan analizlerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Aydın merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen 40 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin adresine baskın yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 33 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek ve 2 harddisk ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı