Aydın Kuşadası'nda turist araçlarına denetimde 1 kişi yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile Maliye ekipleri tarafından yerli ve yabancı turist taşıyan ticari taksiler, otobüsler ve midibüslere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İlçe girişinde yapılan denetimlerde, özellikle turist taşımacılığı yapan araçların belgeleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Ekipler tarafından D-2 yetki belgesi, SRC belgesi, yolcu bildirimleri ve acente belgeleri incelendi.

Denetimlerde ayrıca sürücü belgeleri, vergi levhaları, araçların trafik yönünden uygunluğu, taşınan yolcu sayısı, emniyet kemeri kullanımı ve araç içerisinde uyulması gereken kurallar da kontrol edildi.

Çok sayıda ticari taksi, tur otobüsü ve midibüsün kontrol edildiği denetimlerde, 50'den fazla aracın belgelerinin eksiksiz olduğu tespit edildi. Kontroller sırasında aranan 1 kişi yakalanırken, 1 ticari taksi trafikten men edildi. Eksik evrakı bulunan sürücülere ise gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer, turist taşımacılığında güvenliğin ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, taşımacılık kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı