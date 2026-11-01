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Aydın Kuşadası'nda çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

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Aydın Kuşadası'nda çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin otomobilinden çıkardığı silahla gruba ateş açtığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve kaçan şüphelinin arandığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, otomobilinden çıkardığı silahla gruba ateş açtı. Silahlı saldırıda Mekin Ç. ve Murat Y. yaralandı. Şüpheli, olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki ayağından ve sağ karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Mekin Ç. ameliyata alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayaklarından yaralanan Murat Y. ise tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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