Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Aydın İl Özel İdare Genel Sekreterliği Görevlisi Hayatını Kaybetti

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Aydın İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Halil İbrahim Aktemur, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Aydın'ın sevilen simalarından olan ve bir dönem Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Aydın İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Halil İbrahim Aktemur'dan acı haber geldi. Bir süredir Adnan menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü bilinen Aktemur, yakalandığı hastalığa yeni düşerek hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aktemur'un ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Aktemur'un cenazesinin yarın Çakırbeyli'de toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN